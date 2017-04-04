| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
聖彼得堡地鐵爆炸 傳匿名電話警告下一波攻擊
 首頁 > 國際

承911殉職父善心 女大生慈善比賽中意外遭鬆餅噎死

2017-04-04  16:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國康乃狄克州費爾菲爾德（Fairfield）一名20歲女大生凱特林（Caitlin Nelson），繼承911殉職父的大愛精神，經常參與許多非營利組織的慈善活動幫助他人，但就在上週四參加鬆餅大胃王慈善晚會時，不慎遭噎到，雖緊急送醫，但仍於3天後不幸過世，據悉凱特林將器捐遺愛人間。

綜合外媒報導，凱特林年僅5歲時父親就因911恐攻事件而殉職，在16年的成長過程中，雖沒有父親陪伴，但她卻在父親身上學到了積極助人的精神，因此常常參與各種慈善活動，希望能透過自己小小的善舉，改善他人困頓的生活。

上週四晚間，凱特林在聖心大學（Sacred Heart University）生活慈善大胃王比賽晚會中，吃進第5片鬆餅時，不慎被噎到，當場抽搐倒地，雖現場當時有護理科學生替她急救，也快速送至醫院，但仍不幸於3天後過世。

當地警方表示，凱特林的死亡原因恐怕不僅是被噎到，不排除外加多重食物過敏所致，但確切原因仍須等法醫相驗。聖心大學眾多師生昨日晚間舉燭進行追思會，而凱特琳的重要器官將會捐獻給需要幫助的人，遺愛人間的偉大決定，讓不少人都紅了眼眶，含淚送走這名天使。

廣告
  • 美國一名20歲女大生參加慈善晚會的大胃王比賽時，不慎遭噎死。（圖擷自NY Daily News）

    美國一名20歲女大生參加慈善晚會的大胃王比賽時，不慎遭噎死。（圖擷自NY Daily News）

  • 康乃狄克州聖心大學眾多師生昨晚齊聚舉行追思會。（圖擷自twitter）

    康乃狄克州聖心大學眾多師生昨晚齊聚舉行追思會。（圖擷自twitter）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 911恐怖攻擊 噎死 女大生 意外身亡 美國 遺愛
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清明必吃✧傳統春捲
異國風✧北越炸春捲
如何炒出鮮嫩豆芽？
南、北潤餅不一樣？
轉寄

標題：承911殉職父善心 女大生慈善比賽中意外遭鬆餅噎死


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月4日‧星期二‧丁酉年三月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.