承911殉職父善心 女大生慈善比賽中意外遭鬆餅噎死

2017-04-04 16:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國康乃狄克州費爾菲爾德（Fairfield）一名20歲女大生凱特林（Caitlin Nelson），繼承911殉職父的大愛精神，經常參與許多非營利組織的慈善活動幫助他人，但就在上週四參加鬆餅大胃王慈善晚會時，不慎遭噎到，雖緊急送醫，但仍於3天後不幸過世，據悉凱特林將器捐遺愛人間。

綜合外媒報導，凱特林年僅5歲時父親就因911恐攻事件而殉職，在16年的成長過程中，雖沒有父親陪伴，但她卻在父親身上學到了積極助人的精神，因此常常參與各種慈善活動，希望能透過自己小小的善舉，改善他人困頓的生活。

上週四晚間，凱特林在聖心大學（Sacred Heart University）生活慈善大胃王比賽晚會中，吃進第5片鬆餅時，不慎被噎到，當場抽搐倒地，雖現場當時有護理科學生替她急救，也快速送至醫院，但仍不幸於3天後過世。

當地警方表示，凱特林的死亡原因恐怕不僅是被噎到，不排除外加多重食物過敏所致，但確切原因仍須等法醫相驗。聖心大學眾多師生昨日晚間舉燭進行追思會，而凱特琳的重要器官將會捐獻給需要幫助的人，遺愛人間的偉大決定，讓不少人都紅了眼眶，含淚送走這名天使。