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真的是肯德基！ 紐西蘭郵政幫速食店外送

紐西蘭郵政面臨業務量下降，決定要幫肯德基外送炸雞。（圖擷自《衛報》）

2017-04-04  15:46

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭郵政（NZ Post）面臨郵務下降的困境，每週寄送的信件比上一週少了100萬封左右，因此決定和肯德基合作，承包速食店的外送服務，目前已在北方的港口城市陶朗加（Tauranga）試行。

據《衛報》報導，在過去的十年裡，紐西蘭寄信的人數少了一半。為了降低損失，紐西蘭郵政決定上漲快捷包裹的費用，鄉下地方的郵遞服務也從每星期6天減少到5天。該公司發言人斯圖爾特（Mike Stewart）表示，郵政單位正試圖發展多樣化的業務。

在與肯德基合作的業務中，紐西蘭郵政聘請了30名外送員工，大多數都是學生或退休人士，目前是先用員工自己的交通工具和智慧手機處理送貨事務，之後就能使用公司貨車進行配送，目標是將這項服務推廣到紐西蘭一半以上的地區。

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