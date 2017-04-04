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敘利亞傳遭毒氣空襲 增至35死、60人傷

救難人員用清水清洗受害者。（圖擷自每日郵報）

2017-04-04  15:26

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞今天（4日）傳出毒氣攻擊事件，原本傳出包含2名兒童在內，至少18名平民死亡，隨後更新至35人死亡、60多人受傷，目前相關單位正在進行調查。

《法新社》報導，敘利亞西北部伊德利卜省（Idlib）汗謝仁鎮（Khan Sheikhun）發生毒氣攻擊，目前初步了解毒氣從空中投放，造成當地至少35人死亡。

報導指出，受害者當場口吐白沫，約有200多人中毒，其中有60多人受傷，救難人員用請水清洗受害者。當地電視台則報導，已有50人死亡、150人受傷。

敘利亞人權觀察站表示，遇害者吸入氣體後窒息死亡。目前英國組成的監測小組正在調查，不過仍無法推測該毒氣的性質，有傳聞指該毒氣應為無色無味的沙林毒氣。

目前敘利亞政府軍沒有對此發表說法，不過外界質疑毒氣空襲事件是政府軍所做，不過軍方人士反駁此說法為無端指控。

（下午4點25分更新）

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  • 毒氣空襲事件造成35人死亡。（圖擷自每日郵報）

    毒氣空襲事件造成35人死亡。（圖擷自每日郵報）

  • 敘利亞伊德利卜省傳出毒氣攻擊事件。（圖擷自維基百科）

    敘利亞伊德利卜省傳出毒氣攻擊事件。（圖擷自維基百科）

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