聖彼得堡地鐵爆炸案 確認嫌犯為吉爾吉斯裔俄國公民

2017-04-04 15:24

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯聖彼得堡昨日發生地鐵爆炸，造成至少11死45傷的慘劇，目前已確認嫌疑人的身分，是1995年出生於吉爾吉斯共和國、擁有俄羅斯公民身分的22歲男子賈利諾（Akbarzhon Jalilov），但對於他是否以自殺炸彈的方式犯案，仍然待相關單位確認。

據《BBC》報導，俄羅斯當地的國際文傳電訊社（Interfax）指出，賈利諾是個自殺炸彈客，已在爆炸中身亡，經過遺體鑑識後已確認此事，而這起爆炸案應該跟激進的伊斯蘭教有關。

但克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov），對於是否為自殺炸彈客犯下地鐵爆炸案，則沒有任何評論。另一個俄羅斯媒體「俄通社-塔斯社（Tass）」，則宣稱有另一名女子可能也涉入爆炸案。