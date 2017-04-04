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聖彼得堡地鐵爆炸 傳匿名電話警告下一波攻擊
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聖彼得堡地鐵爆炸案 確認嫌犯為吉爾吉斯裔俄國公民

2017-04-04  15:24

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯聖彼得堡昨日發生地鐵爆炸，造成至少11死45傷的慘劇，目前已確認嫌疑人的身分，是1995年出生於吉爾吉斯共和國、擁有俄羅斯公民身分的22歲男子賈利諾（Akbarzhon Jalilov），但對於他是否以自殺炸彈的方式犯案，仍然待相關單位確認。

據《BBC》報導，俄羅斯當地的國際文傳電訊社（Interfax）指出，賈利諾是個自殺炸彈客，已在爆炸中身亡，經過遺體鑑識後已確認此事，而這起爆炸案應該跟激進的伊斯蘭教有關。

但克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov），對於是否為自殺炸彈客犯下地鐵爆炸案，則沒有任何評論。另一個俄羅斯媒體「俄通社-塔斯社（Tass）」，則宣稱有另一名女子可能也涉入爆炸案。

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  • 出生於吉爾吉斯共和國、擁有俄羅斯公民身分的22歲男子賈利諾（Akbarzhon Jalilov），被認為是聖彼得堡地鐵爆炸案的嫌疑人，指外媒報導他已在爆炸中死亡。（圖擷自《每日郵報》）

    出生於吉爾吉斯共和國、擁有俄羅斯公民身分的22歲男子賈利諾（Akbarzhon Jalilov），被認為是聖彼得堡地鐵爆炸案的嫌疑人，指外媒報導他已在爆炸中死亡。（圖擷自《每日郵報》）

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