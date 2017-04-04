為了撿手機 紐約女孩跳下鐵軌慘遭列車撞死

2017-04-04 13:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約13歲女孩卡卓貝西克（Dina Kadribasic），前天（2日）下午2時許在皇后區的地鐵站，不慎把手機掉落於軌道上，她連忙跳下去撿拾，卻無法爬回月台，慘遭迎面而來的列車撞死。

據《紐約郵報》報導，火車上的一名旅客托佩特（Stephan Topete）表示，女孩似乎被壓在列車下面，當時每個乘客都移動到車廂的另一邊，以便讓其他人推動火車，看看是否能救出女孩。

托佩特回憶，很多人都在月台上哭了出來，當中有兩個人甚至開始嘔吐。卡卓貝西克被救出後，警消連忙將她送往艾姆赫斯特（Elmhurst）醫院，但最後仍搶救無效。