日本女警抓到台灣觀光客「違規」 不知已上電視他們竟還這樣做...
日本重機女警抓到台灣觀光客違規右轉～（擷取自電視台畫面）
〔即時新聞／綜合報導〕俗話說：「入境隨俗」，最近幾年去日本自助旅行的風氣漸盛，不少人選擇在當地租車自駕旅行，不過，有些遊客上路前卻沒作好功課，因而違反當地交通規則，鬧出笑話。
日本朝日電視台的警察執勤節目《列島警察捜査網 THE追跡》，記錄日本各地警察值勤的過程，在4月1日的節目中，竟然出現了台灣人的身影，快來看看是怎麼一回事吧！
▼熊本縣交通機動隊－吉良紗織巡查長
這次攝影機跟隨的是熊本縣交通機動隊巡查長－吉良紗織的腳步，要看看她平時值勤的內容～
▼在路上巡邏～
▼結果在禁止右轉的路口
▼看到一輛汽車閃著右轉方向燈。
▼女警隨即警告此處禁止右轉
▼但該車輛仍無視提醒，逕行右轉
▼女警將其截停後才發現，原來車上坐的不是日本人
▼雙方開始用彆腳的英文溝通
▼什麼！？原來是一對台灣情侶來日本自駕旅遊
▼乘客拿出了手機，試圖用APP來翻譯～
▼不過由於英文溝通能力不足，即使用了APP還是無法與乘客溝通，重機女警最後只好請求本隊支援
▼在等候支援抵達時，女警問台灣旅客的駕照是否為「國際駕照」，結果把「international」講成了「World」...整句話的意思變成「你的駕照是不是全世界？」
▼前來支援的同袍到場後，隨即引導違規駕駛將車輛開到熊本北警察署
▼對於紅燈右轉的違規行為，警察署開了一張金額為7000日圓（約新台幣1900元）的罰單，並扣了2點違規點數
▼沒想到，這對天兵情侶還跟警察們合照，他們可能不知道這段影片即將向全國播出～
▼在該節目事後的訪問中，紗織不好意思地說，「自己是第一次攔到外國人，非常緊張」，她也察覺到自己英文能力的不足，表示「會加油學習的！」
《點評》小編相信，這對台灣情侶應該不是刻意違規，從最後的合照更可看出「被捕」過程中雙方都對彼此非常友善。不過小編在此還是要提醒一下有機會出國駕駛交通工具的網友，畢竟出了國就背負了台灣人的名譽，凡事還是謹慎點好～
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 和這些藝人不往來... 週刊爆：豬哥亮斷交黑名單揭密
- MLB》1A直升大聯盟 菜鳥158火球讓重砲看傻（影音）
- 台中治安不平靜 一天內連3起超商搶案
- 《NBA夯話題》季末倒數卡位戰 東西霸主誰屬？
- 不退了！今年逾240位老師提「撤回退休」申請
- 川普限縮H-1B簽證 衝擊科技業
- 被爆逼妻離婚 林國春發聲明：家家有本難念的經
- 鏗鏘集》呼吸自由的空氣
- 景氣回春？ 3月製造業PMI指數創新高
- 被質疑沒上大學 爆紅「北一女神」高EQ回應！
- 周刊爆與吳志剛閃分內幕 李婉鈺說話了
- 《自由廣場》《林保華專欄》川習會應端出香港
- 蔣萬安邏輯不清？葉宜津1分鐘質詢打臉
- 台客走私黃金到日本 過去1年高達400公斤
- 連勝文批見識短淺 柯文哲：沒空看無法回應
- NBA》背靠背戰績太慘 詹皇明不輪休討伐綠衫軍
- 〈愛の相親事件簿〉想像婚姻 預見未來
- R1M時速可破300公里 全球限量500台
- 同時同地同一警 酒駕男又栽了
- 女歌手瀕臨死亡邊緣 遺願聽了超心酸
- 選舉幫柯P站台 陳佩琪：能力OK、責無旁貸
- 亞太美國學校今停工 縣府：假日施工仍照罰
- 歐股同步收紅 市場關注川習會
- 羅智強讚蔣中正對台經濟貢獻 鄉民一句話突破盲點！
- 豬哥亮挺過清明 主治醫：撐多久算多久
- 選將尊賴 看板、臉書放合照吸票
- （獨家）豬哥亮病房開口 語調平穩講了這句話
- 被小屁孩利用典當贓物 2大學生被起訴
- 墾丁音樂季人少到快消滅？春吶、春宴要續辦
- 祭祖火燒車 網友：孝順燒真的
- 林國春傳在議會稱「拎北」綠委：民主社會的悲劇
- 台灣上百公司網站 慘遭駭客入侵
- 〈愛情軍師團〉4～5月徵文啟事
- NBA》林書豪帶頭衝 籃網飆分賞七六人24年來最大挫敗
- 石油鉅子轉向發電業 離岸油井變身風力發電場
- 拍扁麵包師要開班授徒 結果報名人數只有…
- 像到萌翻了！隋棠愛女炸毛撞臉花媽
- 《終結者》玩完了？阿諾對續集停拍霸氣回應
- 8家牧場連假偷排廢水 屏東環保局開罰
- 馬景濤離婚 小21歲辣妻︰最好的安排
標題：日本女警抓到台灣觀光客「違規」 不知已上電視他們竟還這樣做...
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email