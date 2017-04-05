日本女警抓到台灣觀光客「違規」 不知已上電視他們竟還這樣做...

日本重機女警抓到台灣觀光客違規右轉～（擷取自電視台畫面）

2017-04-05 12:42

〔即時新聞／綜合報導〕俗話說：「入境隨俗」，最近幾年去日本自助旅行的風氣漸盛，不少人選擇在當地租車自駕旅行，不過， 有些遊客上路前卻沒作好功課，因而違反當地交通規則，鬧出笑話。

日本朝日電視台的警察執勤節目《列島警察捜査網 THE追跡》，記錄日本各地警察值勤的過程， 在4月1日的節目中，竟然出現了台灣人的身影 ，快來看看是怎麼一回事吧！

▼熊本縣交通機動隊－吉良紗織巡查長





這次攝影機跟隨的是熊本縣交通機動隊巡查長－吉良紗織的腳步，要看看她平時值勤的內容～

▼在路上巡邏～





▼結果在禁止右轉的路口





▼看到一輛汽車閃著右轉方向燈。





▼女警隨即警告此處禁止右轉





▼但該車輛仍無視提醒，逕行右轉





▼女警將其截停後才發現，原來車上坐的不是日本人









▼雙方開始用彆腳的英文溝通





▼什麼！？原來是一對台灣情侶來日本自駕旅遊





▼乘客拿出了手機，試圖用APP來翻譯～





▼不過由於英文溝通能力不足，即使用了APP還是無法與乘客溝通，重機女警最後只好請求本隊支援





▼在等候支援抵達時，女警問台灣旅客的駕照是否為「國際駕照」，結果把「international」講成了「World」...整句話的意思變成「你的駕照是不是全世界？」





▼前來支援的同袍到場後，隨即引導違規駕駛將車輛開到熊本北警察署





▼對於紅燈右轉的違規行為，警察署開了一張金額為7000日圓（約新台幣1900元）的罰單，並扣了2點違規點數





▼沒想到，這對天兵情侶還跟警察們合照，他們可能不知道這段影片即將向全國播出～





▼在該節目事後的訪問中，紗織不好意思地說，「自己是第一次攔到外國人，非常緊張」，她也察覺到自己英文能力的不足，表示「會加油學習的！」





《點評》小編相信，這對台灣情侶應該不是刻意違規，從最後的合照更可看出「被捕」過程中雙方都對彼此非常友善。不過小編在此還是要提醒一下有機會出國駕駛交通工具的網友，畢竟出了國就背負了台灣人的名譽，凡事還是謹慎點好～