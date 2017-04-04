| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
聖彼得堡地鐵爆炸 傳匿名電話警告下一波攻擊
 首頁 > 國際

台、聖斷交3個多月 中國駐聖大使館揭牌

中、聖兩國官員於當地時間3日，在聖國首都聖多美市的中國駐聖大使館舉行了揭牌儀式。（圖截自網路）

2017-04-04  13:29

〔即時新聞／綜合報導〕聖多美普林西比共和國於去年12月宣佈與我國斷交，且不到1星期的時間就與中國恢復邦交關係，我國外交部則不願透露聖國積欠的呆帳。有外媒報導指出，中、聖恢復邦交後3個多月，兩國官員於當地時間3日，在聖國首都聖多美市的中國駐聖大使館舉行了揭牌儀式。

綜合外媒報導，出席揭牌儀式的有中國大使館臨時代辦王衛、聖國外交部長博特略以及各界政要近200人。王衛致辭表示，中國重視與聖國的關係，願在「一個中國原則」和相互尊重、平等互利基礎上，深化各領域務實合作，使復交成果造福於兩國人民。

聖國外交部長博特略也表示，聖國駐中的外交機構將盡快在北京成立，也非常榮幸聖多美普林西比再次成為與中國有大使級外交關係的國家之一，將在旅遊、農業、教育等領域開拓更多合作機會，繼續推動兩國人民的友好關係。

中國和聖多美普林西比曾於1975年7月12日建交，直到1997年5月聖國宣布與台灣建交，中國政府才中止與聖國的外交關係。斷交期間，中國仍保持一定的經貿往來，2013年中國駐聖國的聯絡處掛牌成立，直到去年12月兩國才又恢復邦交。

廣告
  • 中國和聖多美普林西比曾於1975年7月12日建交，1997年5月聖國宣布與台灣建交，中國政府才中止外交關係，直到去年12月兩國才又恢復邦交。（圖截自網路）

    中國和聖多美普林西比曾於1975年7月12日建交，1997年5月聖國宣布與台灣建交，中國政府才中止外交關係，直到去年12月兩國才又恢復邦交。（圖截自網路）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 台灣 斷交 聖多美普林西比
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清明必吃✧傳統春捲
異國風✧北越炸春捲
如何炒出鮮嫩豆芽？
南、北潤餅不一樣？
轉寄

標題：台、聖斷交3個多月 中國駐聖大使館揭牌


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月4日‧星期二‧丁酉年三月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.