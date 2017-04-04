台、聖斷交3個多月 中國駐聖大使館揭牌

中、聖兩國官員於當地時間3日，在聖國首都聖多美市的中國駐聖大使館舉行了揭牌儀式。（圖截自網路）

2017-04-04 13:29

〔即時新聞／綜合報導〕聖多美普林西比共和國於去年12月宣佈與我國斷交，且不到1星期的時間就與中國恢復邦交關係，我國外交部則不願透露聖國積欠的呆帳。有外媒報導指出，中、聖恢復邦交後3個多月，兩國官員於當地時間3日，在聖國首都聖多美市的中國駐聖大使館舉行了揭牌儀式。

綜合外媒報導，出席揭牌儀式的有中國大使館臨時代辦王衛、聖國外交部長博特略以及各界政要近200人。王衛致辭表示，中國重視與聖國的關係，願在「一個中國原則」和相互尊重、平等互利基礎上，深化各領域務實合作，使復交成果造福於兩國人民。

聖國外交部長博特略也表示，聖國駐中的外交機構將盡快在北京成立，也非常榮幸聖多美普林西比再次成為與中國有大使級外交關係的國家之一，將在旅遊、農業、教育等領域開拓更多合作機會，繼續推動兩國人民的友好關係。

中國和聖多美普林西比曾於1975年7月12日建交，直到1997年5月聖國宣布與台灣建交，中國政府才中止與聖國的外交關係。斷交期間，中國仍保持一定的經貿往來，2013年中國駐聖國的聯絡處掛牌成立，直到去年12月兩國才又恢復邦交。