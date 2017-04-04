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收押第5天 韓檢前往看守所調查朴槿惠

南韓前總統朴槿惠被彈劾後，涉嫌收賄等案件遭到逮捕收押。（美聯社）

2017-04-04  12:32

〔即時新聞／綜合報導〕南韓前總統朴槿惠被彈劾後，因涉嫌收賄等案件遭到逮捕收押。南韓檢方在今天早上前往首爾看守所，對朴槿惠展開調查。

綜合韓媒報導，南韓特別調查本部在2日表示，曾要求朴槿惠到檢察廳接受調查，但她的辯護律師以朴槿惠的心理準備狀態和警衛問題為由，請求在看守所接受調查。過去被羈押的前總統全斗煥、盧泰愚2人，也曾經在看守所內接受審問。

預計朴槿惠在被起訴前將把大部分時間用於準備審判上，而朴槿惠被指控的是「特定經濟犯罪加重處罰法」上規定的受賄罪，可能遭判10年以上有期徒刑，因此很難獲准保釋。

首爾看守所則特別禮遇朴槿惠，原本由6至7個人使用的房間，改造成3.2坪大的單人囚房讓她獨居，今天也是朴槿惠被收押在看守所的第5天。

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