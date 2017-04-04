菲國單親爸挨餓看女兒享受 速食店給他大驚喜

日前他們接受素食店招待，3人一起享用炸雞，爸爸不必再受挨餓。（圖擷取自臉書）

2017-04-04 12:10

〔即時新聞／綜合報導〕先前網路流傳一張菲律賓父女3人到速食店用餐，但僅有2名女兒吃炸雞，爸爸卻在一旁挨餓。日前他們接受速食店招待，3人一起享用炸雞，爸爸不必再受挨餓。

網友撒拉葉（Jhunnel Sarajan）之前在臉書貼出一張照片，菲律賓1名單親男子阿拉布韋波（Ryan Arabuebo）帶著2名女兒到速食店快樂蜂（Jollibee）吃炸雞，但是男子僅在一旁觀看挨餓，讓女兒享受炸雞，讓許多網友感動，各國媒體也爭相報導。

速食店快樂蜂得知這消息後，決定在3月28日給這名無私奉獻的父親一個驚喜，帶著阿拉布韋波到超市購買日常用品，還幫他的女兒辦生日派對、準備禮物，並邀請父女3人共進餐點。這次爸爸不必再受挨餓，和女兒一起享用炸雞，他還被速食店的善舉感動得哭了，場面相當動人。

相關連結請見：

速食店帶他到超市購買日常用品。（圖擷取自臉書）

速食店幫女兒慶生。（圖擷取自臉書）

他被速食店的善舉感動得哭了。（圖擷取自臉書）