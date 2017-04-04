漁民撈海螺當配菜 一刀剖開驚見「龍珠」

2017-04-04 11:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國福建省惠安崇武大岞1名48歲張姓漁民，2日上午如往常般在近海撒網，撈到1個1.8公斤重的海螺，想把它拿來當午餐的配菜，沒想到一剖開，竟發現裡面有顆直徑2公分、約有15.6公克重的「龍珠」。

綜合中媒報導，張男表示，「從小捕魚捕到大，我自己也是第一次看到這種螺裡有珍珠」；據了解，他撈上岸的海螺，是餐桌上常見的「椰子螺」。

泉州師範學院海洋與食品學院的黃周英教授見照驚呼，這麼圓潤的天然珍珠挺少見的，因為它長達直徑2公分，通常需耗費較長時間才能結成。

黃周英也說，「椰子螺」是俗稱，學名叫「瓜螺」，螺裡的珍珠則稱作「龍珠」或「美樂珠」；她表示，光是直徑幾公分的龍珠，售價就可高達幾十萬人民幣，越大越珍貴。