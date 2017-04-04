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黑猩猩往看台一扔 美老婦鼻子全屎

2017-04-04  10:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國密西根1間動物園（John Ball Zoo）的黑猩猩，日前在人群的注視與鼓譟下，越玩越起勁，甚至嗨到把自己的「便便」，猛往展示區看台扔，還好死不死砸中1名輪椅老婦的鼻子，可憐的她一時反應不過來，3秒後才後知後覺被臭到皺眉撇頭，一旁圍觀民眾笑到噴淚。

國外網站《ebaumsworld》昨上傳這則17秒的短片，影片中的黑猩猩，先是仰視人群左右搖擺，接著前後擺動，現場民眾拍手叫好，這隻黑猩猩聽著鼓譟聲，越搖越賣力，還「順勢」手持剛拉出來的屎，由下往上扔，看台上的民眾見狀嚇得「快閃」。

然而，1名行動不便坐輪椅、滿頭白髮的老婦閃避不及，1坨「黃金」就這麼黏在她的鼻子上，起初還一臉莫名奇妙的表情，沒多久聞到屎味後，突地五官揪在一起，彷彿快被薰死。

老婦遭黑猩猩扔屎砸中影片連結：

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  • 動物園裡的黑猩猩，朝看台上的1名老婦扔屎，還好死不死命中她的臉部。（組合圖，翻攝自《ebaumsworld》）

    動物園裡的黑猩猩，朝看台上的1名老婦扔屎，還好死不死命中她的臉部。（組合圖，翻攝自《ebaumsworld》）

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