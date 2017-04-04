圖書館員嚇一跳 這本書借了50年才還...

2017-04-04 09:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐澤西菲利普斯堡（Philipsburg）免費公立圖書館，在昨日收到一本逾期書籍，館員赫然發現那竟是在1967年1月5日借出的書，等於借出50年後現在才還，逾期費用達到1800美元（約新台幣5萬4500元），但圖書館考慮只收取3美元（約新台幣90元）的罰金。

據《UPI》報導，此書是被稱為科幻小說之父的凡爾納（Jules Verne），所寫的「Dropped From the Clouds」，圖書館館長麥斯琳（Deb Messling）表示，職員們並不知道是誰還了這本書。

麥斯琳說，小說的書況相當差，所以不會放回架上讓其他人借出，但她認為這本書肯定曾經被某人愛惜著。