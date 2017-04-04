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沙男腹痛就診 胃裡驚見11年前誤吞的燈泡

2017-04-04  09:40

〔即時新聞／綜合報導〕沙烏地阿拉伯1名21歲男子，日前因腹痛、高燒、暈眩、噁心想吐送醫急診，醫師檢查發現，引發他身體不適的病因，竟來自1顆11年前吞下肚的燈泡，連見過大風大浪的醫師也忍不住嘖嘖稱奇。

綜合外媒報導，根據男子的電腦斷層掃瞄影像顯示，他的胃裡面似有異物，醫師趕緊替他開刀，整個手術歷時約75分鐘，但令人訝異的是，取出的「異物」，竟是1顆完整未破損的燈泡，而且它已經留在男子體內11年。

術後男子表示，他10歲時誤吞了燈泡，但11年來都沒事，沒想到這次疼痛難耐的原因與它有關；報導指出，目前男子復原狀況良好，仍須留院觀察幾天。

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  • 沙國1名21歲男子日前腹痛就醫，不料，醫師檢查發現，他體內竟留有1顆11年前吞下肚的燈泡。（圖翻攝自阿拉伯衛星電視台）

    沙國1名21歲男子日前腹痛就醫，不料，醫師檢查發現，他體內竟留有1顆11年前吞下肚的燈泡。（圖翻攝自阿拉伯衛星電視台）

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