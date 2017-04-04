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習近平不打高爾夫 川普要傷腦筋了...

2017-04-04  09:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與中國領導人習近平將於台灣時間本週六、日會面，兩人的一舉一動勢必成為全球關注焦點。但整整兩天的行程該如何安排，可能會讓川普有些苦惱，因為川普最愛打的高爾夫球，在習近平眼中被視為貪腐的象徵。

根據《CNN》報導，川習會地點選在佛羅里達州棕梠攤的私人高爾夫俱樂部，熱愛小白球的川普，時常藉由打球與重要人士交流，包括前陣子訪問美國的日本首相安倍晉三，也在同樣的地點和川普打球。

但對習近平來說，高爾夫不僅不是他喜愛的運動，甚至還讓他有些忌憚。一來，習最喜歡的運動是足球；二來，習近平將高爾夫視為貪官汙吏聚會的場所，在上任後關閉了許多高爾夫球場，間接禁止了8800萬共產黨員打小白球。

《高爾夫與中國夢：禁忌的「綠色鴉片」經濟》作者華許伯（Dan Washburn）表示，高爾夫令習近平相當感冒，「它象徵著習上任以來不斷打擊的東西，因此，很難相信中國政府會這麼迅速地接受高爾夫這項運動。

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  • 川習會將在本週六日登場。（美聯社）

    川習會將在本週六日登場。（美聯社）

  • 川普喜歡以球會友，圖為川普與日本首相安倍晉三打高爾夫。（路透）

    川普喜歡以球會友，圖為川普與日本首相安倍晉三打高爾夫。（路透）

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