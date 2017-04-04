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美議員不爽川習會 「不應與無視人權的國家談判」

美國總統川普即將在本週會見中國國家主席習近平。（美聯社資料照）

2017-04-04  10:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普即將在本週會見中國國家主席習近平，共和黨國會議員盧比歐（Marco Rubio）及史密斯（Chris Smith）要求，川普應該向習近平施壓，釋放被中方囚禁的1400多名政治犯，還稱「美國不該跟蔑視基本人權的國家進行貿易談判」。

綜合媒體報導，盧比歐表示，要求週四川普與習近平在佛州馬阿拉哥（Mar-a-Lago）度假俱樂部會晤期間，提出釋放在監獄中被囚禁的政治犯，他們是書商、牧師、作家、律師、維權人士，甚至是諾貝爾得獎者。盧比歐說，雖然美國承認與中國的雙邊關係，但不能接受中國不平等對待人權，這不僅是道德問題，也和美國的國家利益相關，「沒有一個國家能夠與蔑視法治、無視公民的基本權利的國家，在經貿和國際安全上合作。」

史密斯表示，習近平是毛澤東時代後人權最壓抑的時期，無條件釋放政治犯應該是這次川習會的重要議題。史密斯說，過去川普想改變對中國的貿易逆差，卻沒改變中國的政治自由化，「美國的外交政策必須確保中國遵守國際規則，使美方可以在公平的條件下競爭。」

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2017年4月4日‧星期二‧丁酉年三月初八日
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