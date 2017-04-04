川普捐出3個月薪水 用於美國古戰場修護工程

川普入主白宮已經3個月，今天他將這3個月的薪水都捐給美國國家公園管理局，這筆錢將用於古戰場維修工程上。（美聯社）

2017-04-04 10:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普在去年大選期間曾承諾不領總統薪水，要把年薪40萬美元全數捐出。有外媒報導指出，川普入主白宮已經3個月，今天他將這3個月的薪水7萬8333.32美元（台幣250萬6666.24元）都捐給美國國家公園管理局（NPS），這筆錢將用於古戰場維修工程上。

綜合外媒報導，白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）在白宮新聞簡報會上，將一張7萬8333.32美元的支票轉交給美國內政部長辛克（Ryan Zinke），辛克表示，會將這筆錢給國家公園管理局（NPS）用在美國25處古戰場維修工程，這些工程預計需要2億2900萬美元（約台幣70億元）。

雖然川普看似慷慨捐款，但有政治評論家指出，事實上川普政府的預算案規劃中，想把內政部的預算做出12％的削減（約15億美元），而這些預算刪減勢必將影響國家公園管理局。