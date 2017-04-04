美官員訪俄 爭取合作以因應北韓威脅

2017-04-04 04:52

〔中央社〕美國國務院北韓政策特別代表尹汝尚（Joseph Yun）明天將抵達莫斯科，爭取俄羅斯合作，以設法馴服北韓。

尹汝尚將在莫斯科訪問2天，屆時將會見俄國副外長莫古洛夫（Igor Morgulov）和當地專家。

在他訪俄之後，國務卿提勒森（Rex Tillerson）也計畫往訪莫斯科。

同時稍早川普總統曾警告，如果中國大陸無法使好鬥成性的北韓當局就範，那麼美國就可能單獨行動以因應北韓威脅。

美國高層官員表示，川普本週在佛羅里達州會見大陸國家主席習近平時，將要求大陸方面管束北韓。

但這些官員也不排除美方採取片面行動的可能性，以阻止北韓研發可以攻擊美國各城市的核子飛彈。