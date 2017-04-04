地鐵爆炸案追凶 俄對2嫌發出搜索令

2017-04-04 03:04

〔中央社〕俄羅斯國際傳真社（Interfax）引述安全消息人士的話報導，俄國當局已針對可能涉及今天聖彼得堡地鐵爆炸案的2人發出搜索令。

這名消息人士說：「有2人因涉嫌策劃爆炸案而遭到搜尋，我們認為其中1人在地鐵車廂放置了爆炸裝置，另1人則在地鐵『革命廣場』站（Ploshchad Rveolutsii）放置1枚炸彈。」

先前其他俄國媒體報導，警方正搜尋1名監視器拍攝到的男子，此人可能涉入攻擊行動。

媒體登出的這張照片影像模糊，是1名留著鬍子、戴著黑帽的中年男子。