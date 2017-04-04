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聖彼得堡地鐵爆炸 傳匿名電話警告下一波攻擊
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鑑於俄地鐵爆炸 巴黎運輸設施加強維安

2017-04-04  01:44

〔中央社〕法國內政部表示，有鑑於俄羅斯聖彼得堡地鐵發生爆炸，法國目前正加強巴黎公共運輸設施的安全戒備。

內政部發表聲明說：「有鑑於聖彼得堡發生的事件，同時也為了防範未然，內政部長菲克爾（Matthias Fekl）決定，在巴黎全區公共運輸設施再次祭出維安手段。」

「在恐怖主義威脅極大的情況下，政府持續採取措施以保護法國人民。」

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