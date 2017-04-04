蒲亭故鄉聖彼得堡地鐵驚爆 民眾驚逃命
〔中央社〕俄羅斯總統蒲亭今天造訪故鄉聖彼得堡時，這個帝俄時代故都的地鐵系統驚傳爆炸案，造成至少10死數十傷。目擊者表示，事發時民眾驚慌失措，爭相逃命，車廂和月台遍地血跡。
美聯社報導，蒲亭（Vladimir Putin）今天返抵聖彼得堡，與白俄羅斯總統魯卡申科（Alexander Lukashenko）會談。他在爆炸案發生後表示，調查人員將會查明這起爆炸是否為恐怖攻擊，或是有其他原因。他並向罹難者的家屬表示哀悼。
他在電視上就爆炸案發表談話後，照計畫與魯卡申科展開會談。當局表示，這起爆炸案造成10死47傷。
英國每日電訊報（Telegraph）報導，地鐵站的監視器攝得疑似炸彈客的畫面，Fontanka等部分俄國媒體並已刊出疑犯的照片，報導說這個中年男子在爆炸前20分鐘進車站上車，他戴著黑色帽子，並蓄有鬍鬚，據傳警方正在搜尋此人。有報導說，疑犯將炸彈藏在公事包裡，留在車廂然後引爆。
目前尚無任何團體宣稱犯案。由於聖彼得堡曾是帝俄時代都城，在此地發動攻擊對好戰團體頗具象徵性意義，尤其是伊斯蘭國和車臣分離主義派叛軍。
國際傳真社報導，消息人士透露，爆炸的可能是裝滿彈片的炸彈。今日俄羅斯新聞網（RT）也報導，疑似是藏在地鐵列車上的急造爆炸裝置（IED）肇禍。
社群媒體貼出許多照片和影片，顯示在地鐵技術學院站（Technology Institute）的駭人景像，列車停靠月台，一個車廂的車門被炸得變形，有些傷者躺在旁邊的月台上。焦急的通勤乘客靠近車門和車窗，想看清車廂裡是否還有人，還有人大叫：「叫救護車。」
美聯社報導，女學生史莫諾瓦（Maria Smirnova）搭乘爆炸列車之後的列車，她告訴雨電視台（Dozhd）：「一切都被煙塵籠罩，有許多消防人員趕到現場。他們大喊要我們跑向出口，人人都拼命跑。每個人都驚慌失措。」
自稱事發時在車站的聖彼得堡居民柴卡（Leonid Chaika）也透過電話告訴路透社：「我看到很多煙，群眾擁向扶梯，許多人的衣服上沾滿自己和別人的血，臉上也都是血。許多人都哭了。」
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