和救出自己的英雄結婚！波馬爆炸截肢女子嫁給消防員

在2013波士頓馬拉松爆炸案中右腳截肢的，女子斯多雅（Roseann Sdoia，左），和救出她的消防員馬泰里亞（Mike Materia，右）即將結婚。（圖擷自《紐約郵報》）

2017-02-03 15:56

〔即時新聞／綜合報導〕世界6大馬拉松賽事之一的美國波士頓馬拉松，於2013年發生爆炸案，共造成3死264傷，多位傷者被迫截肢，女子斯多雅（Roseann Sdoia）也必須截去右腿以保住性命。不過，斯多雅在今年將迎來人生莫大喜事，因為她將和在爆炸案中護送她就醫的消防員結婚！

據《紐約郵報》報導，2013年4月馬拉松舉辦的當天，48歲的斯多雅正站在終點線附近，突然炸彈就爆炸了，現場瞬間成為人間煉獄。斯多雅回憶，自己在救護車上擔心地喃喃念著「我會死嗎？」此時在車上負責護送傷患的37歲消防員馬泰里亞（Mike Materia），溫柔地告訴她一切會好起來的，畢竟她身上只有一個傷口。

斯多雅被送到醫院後媽媽為了幫她打氣，告訴她旁邊有個好可愛的消防員，斯多雅哭笑不得地說「媽，我剛被炸了」，但母親隨後卻開始極力撮合兩人。

馬泰里亞隨後就與斯多雅展開了聯繫，還介紹義肢製作師給她，逐漸地兩人的情愫慢慢發芽，在2013年6月開始有了第一次約會，並決定在今年10月或11月結婚。

這對將結成連理的情侶，於前天（1日）一起參加了曼哈頓帝國大廈的慈善登樓賽，為殘疾的運動員募款，斯多雅邁開裝上義肢的步伐，馬泰里亞則身穿消防服在後面亦步亦趨地跟著，成功完成86樓共1576階樓梯的挑戰。