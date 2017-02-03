| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
樹林民宅火警 傳1人受困屋內 台灣女網》衛冕軍來勢洶洶 詹氏姊妹闖進四強
 首頁 > 國際

哈雷車隊騎進白宮！川普讚：真正的美國典範

川普會見哈雷主管。（路透）

2017-02-03  15:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上任後，要求許多企業回歸美國製造，引來許多爭議。不過重機品牌「哈雷（Harley-Davidson）」因為本來就是在美國製造，受到川普的喜愛，他不但讓哈雷重機直接開進白宮，還稱讚這才是真正的美國典範。

綜合外媒報導，川普原本打算在週四前往哈雷威斯康辛（Wisconsin）總部參訪，並發表經濟與製造業相關的演說。但川普因為擔心會引來抗議者，所以取消行程，乾脆直接讓哈雷的高階主管和官員到白宮與他會面。川普更大方讓這些人騎著哈雷重機，進入白宮。

川普在會面中對哈雷公司在美國製造重機表達感激，他除了稱讚哈雷是真正的美國典範（true American icon），更認為哈雷是最偉大的典範之一，而且企業也運作得相當良好。

哈雷車隊騎進白宮。（法新社）

哈雷車隊騎進白宮。（路透）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 哈雷機車 哈雷車隊 川普 美國 重機
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
香菇肉羹湯
古早味炸醬
蘋果洋蔥燴雞肉
有機蔬果不用洗？
轉寄

標題：哈雷車隊騎進白宮！川普讚：真正的美國典範


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月3日‧星期五‧丁酉年正月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.