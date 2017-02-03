哈雷車隊騎進白宮！川普讚：真正的美國典範
2017-02-03 15:08
川普會見哈雷主管。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上任後，要求許多企業回歸美國製造，引來許多爭議。不過重機品牌「哈雷（Harley-Davidson）」因為本來就是在美國製造，受到川普的喜愛，他不但讓哈雷重機直接開進白宮，還稱讚這才是真正的美國典範。
綜合外媒報導，川普原本打算在週四前往哈雷威斯康辛（Wisconsin）總部參訪，並發表經濟與製造業相關的演說。但川普因為擔心會引來抗議者，所以取消行程，乾脆直接讓哈雷的高階主管和官員到白宮與他會面。川普更大方讓這些人騎著哈雷重機，進入白宮。
川普在會面中對哈雷公司在美國製造重機表達感激，他除了稱讚哈雷是真正的美國典範（true American icon），更認為哈雷是最偉大的典範之一，而且企業也運作得相當良好。
哈雷車隊騎進白宮。（法新社）
哈雷車隊騎進白宮。（路透）
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