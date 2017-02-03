AlphaGo最終戰！4月挑戰世界圍棋榜冠軍柯潔
2017-02-03 15:45
AlphaGo預計4月在中國浙江烏鎮挑戰世界圍棋排名冠軍柯潔（右），而此戰結束後，AlphaGo研發團隊將在人工智慧領域終止圍棋的開發。（圖擷取自柯潔臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕Google人工智慧系統AlphaGo揚名國際，近日再傳出最新動向；AlphaGo研發團隊表示，世界圍棋排名冠軍、中國圍棋高手柯潔4月預計於中國浙江烏鎮和AlphaGo對弈，而此戰結束後，研發團隊將在人工智慧領域終止圍棋的開發。
綜合媒體報導，AlphaGo預計4月在中國浙江烏鎮挑戰柯潔，雙方將以慢棋對弈，比賽採3盤2勝制，本次賽程並將另外增設團體戰，預計由中國、日本、南韓的圍棋高手各組1隊，挑戰AlphaGo。
AlphaGo研發團隊曾指出，在人工智慧領域開發圍棋項目，不是為了和人類下圍棋，是希望喚起大眾對圍棋的關注，以及把開發的成果運用在其他的領域；本次對戰結束後，不管結果如何，研發團隊將在人工智慧領域終止圍棋的開發。
AlphaGo曾於2016年挑戰南韓棋王李世乭，最終以5戰4勝的成績擊敗李世乭，消息轟動全球；AlphaGo的升級版「Master」自去年12月間至今年1月間，也曾在網路圍棋對弈平台連勝40場，期間並曾擊敗柯潔，實力相當驚人。
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