| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
樹林民宅火警 傳1人受困屋內 台灣女網》衛冕軍來勢洶洶 詹氏姊妹闖進四強
 首頁 > 國際

AlphaGo最終戰！4月挑戰世界圍棋榜冠軍柯潔

AlphaGo預計4月在中國浙江烏鎮挑戰世界圍棋排名冠軍柯潔（右），而此戰結束後，AlphaGo研發團隊將在人工智慧領域終止圍棋的開發。（圖擷取自柯潔臉書）

2017-02-03  15:45

〔即時新聞／綜合報導〕Google人工智慧系統AlphaGo揚名國際，近日再傳出最新動向；AlphaGo研發團隊表示，世界圍棋排名冠軍、中國圍棋高手柯潔4月預計於中國浙江烏鎮和AlphaGo對弈，而此戰結束後，研發團隊將在人工智慧領域終止圍棋的開發。

綜合媒體報導，AlphaGo預計4月在中國浙江烏鎮挑戰柯潔，雙方將以慢棋對弈，比賽採3盤2勝制，本次賽程並將另外增設團體戰，預計由中國、日本、南韓的圍棋高手各組1隊，挑戰AlphaGo。

AlphaGo研發團隊曾指出，在人工智慧領域開發圍棋項目，不是為了和人類下圍棋，是希望喚起大眾對圍棋的關注，以及把開發的成果運用在其他的領域；本次對戰結束後，不管結果如何，研發團隊將在人工智慧領域終止圍棋的開發。

AlphaGo曾於2016年挑戰南韓棋王李世乭，最終以5戰4勝的成績擊敗李世乭，消息轟動全球；AlphaGo的升級版「Master」自去年12月間至今年1月間，也曾在網路圍棋對弈平台連勝40場，期間並曾擊敗柯潔，實力相當驚人。

廣告
  • AlphaGo曾於2016年以5戰4勝的成績擊敗南韓棋王李世乭，消息轟動全球。（路透）

    AlphaGo曾於2016年以5戰4勝的成績擊敗南韓棋王李世乭，消息轟動全球。（路透）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： AI AlphaGo Google 人工智慧 圍棋 李世乭 柯潔
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
香菇肉羹湯
古早味炸醬
蘋果洋蔥燴雞肉
有機蔬果不用洗？
轉寄

標題：AlphaGo最終戰！4月挑戰世界圍棋榜冠軍柯潔


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月3日‧星期五‧丁酉年正月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.