俄刺青師刺上癮 無毛寵物貓遭紋4圖騰
2017-02-03 15:28
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯一名刺青師不僅自己身上有10個刺青，連他一隻名為「惡魔」（Demon）的無毛斯芬克斯貓（Sphynx），也被他前前後後刺上4個刺青。動物權力維護活動家認為貓在受到麻醉的情況下心臟很有可能麻痺致死，抨擊該刺青師為了自己的虛榮心不顧寵物的安危。
據《鏡報》報導，現在有越來越多飼主會將自家寵物刺上身，但俄羅斯中部斯維爾德洛夫斯克州（Sverdlovsk Oblast）一位名叫亞歷山卓（Aleksandr）的男子，竟在自己無毛的愛貓「惡魔」胸前與側腹分別刺上4個刺青，亞歷山卓表示，為了能讓牠能夠承受刺青時的疼痛，在刺青前會將牠麻醉處理。
亞歷山卓表示：「我知道這可能不是一件正確的事，畢竟這不是牠自己要求的，但他有著與其他貓咪不同的皮膚，所以紋身完全是適用的，我希望這對牠而言不會造成負面影響，牠一向都感到不錯，也能從麻醉中迅速恢復。」這隻貓咪身上的刺青通常是俄羅斯罪犯們身上常出現的元素，包含牢獄塔、香菸、漂亮的女人。
但這名刺青師在貓身上刺青的舉動惹火了動物權利維護活動家，譴責亞歷山卓為滿足自己的虛榮，居然讓動物承受痛苦，斯芬克斯貓的皮膚是非常敏感的，且麻醉寵物也是不必要的風險，容易導致心臟發生問題。
但另一名刺青師則力挺同業，認為他這種做法遠比一個農夫在牲畜上烙下圖樣好多了。
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