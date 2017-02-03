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南非執政黨批市長訪台 反對黨嗆：你們曾收台3億金援！

2017-02-03  13:49

〔即時新聞／綜合報導〕南非行政首都市長席曼格（Solly Msimanga）去年底訪台，遭執政黨批評違反一中原則。對此，反對黨民主聯盟（DA）黨魁梅曼尼（Mmusi Maimane）昨回擊，執政黨曾收受台灣千萬美元金援，他們沒有資格批評。

梅曼尼昨接受南非電視台《enca》專訪時，針對同黨黨員席曼格日前訪台挨批一事，指出執政黨非洲民族議會（ANC）根本沒有資格批評，因為執政黨早與台灣關係深遠，梅曼尼也在訪談中出示1份1995年的報導，內容提及執政黨前總統曼德拉（Nelson Mandela），坦承收受台灣千萬美元（約新台幣3.3億元）金援。

據悉，該份報導指稱內容，應是南非前總統曼德拉於1994年，曾秘密收受前總統李登輝金援約1020萬美元，被稱為「鞏案」，代表「鞏固邦誼」之意。梅曼尼擔心該份報導稍嫌單薄，還另提供2份資料佐證所言屬實。

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  • 執政黨批南非行政首都市長訪台，違反一中原則，反對黨黨魁梅曼尼回嗆，他們沒資格這麼說。（圖翻攝自南非電視台enca）

    執政黨批南非行政首都市長訪台，違反一中原則，反對黨黨魁梅曼尼回嗆，他們沒資格這麼說。（圖翻攝自南非電視台enca）

  • 梅曼尼昨接受南非電視台enca訪問。（圖翻攝自南非電視台enca）

    梅曼尼昨接受南非電視台enca訪問。（圖翻攝自南非電視台enca）

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