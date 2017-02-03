南非執政黨批市長訪台 反對黨嗆：你們曾收台3億金援！
2017-02-03 13:49
〔即時新聞／綜合報導〕南非行政首都市長席曼格（Solly Msimanga）去年底訪台，遭執政黨批評違反一中原則。對此，反對黨民主聯盟（DA）黨魁梅曼尼（Mmusi Maimane）昨回擊，執政黨曾收受台灣千萬美元金援，他們沒有資格批評。
梅曼尼昨接受南非電視台《enca》專訪時，針對同黨黨員席曼格日前訪台挨批一事，指出執政黨非洲民族議會（ANC）根本沒有資格批評，因為執政黨早與台灣關係深遠，梅曼尼也在訪談中出示1份1995年的報導，內容提及執政黨前總統曼德拉（Nelson Mandela），坦承收受台灣千萬美元（約新台幣3.3億元）金援。
據悉，該份報導指稱內容，應是南非前總統曼德拉於1994年，曾秘密收受前總統李登輝金援約1020萬美元，被稱為「鞏案」，代表「鞏固邦誼」之意。梅曼尼擔心該份報導稍嫌單薄，還另提供2份資料佐證所言屬實。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 台日合作 日學者：可擋中國海洋霸權
- 伊朗射飛彈報復美國 川普：不排除採取軍事行動
- 美墨邊界 築牆Q&A
- 《中英對照讀新聞》Hoping for unity, Kent State basketball puts a new spin on the national anthem 期許團結，肯特州大籃球隊重新定義唱國歌儀式
- 脫歐程序法案 英相送交國會
網友回應
熱門新聞
- 杜汶澤遊台破病求醫 看診費掀港台醫療悲歌...
- 慘遭設局淪種豬！離婚男被14名街坊人妻榨乾了
- 拚命幫兒撿船 慈父枉死沉湖底
- 〈台股青紅燈〉春江水暖 大股東先知
- 碧昂絲好孕成雙 曬大肚照報喜
- 夜店撿屍性侵 美籍教師判刑3年2月
- 被爆遭GACKT當砲友 上吊女星傳出是她...
- 人夫追求女同事被拒 堵人恐嚇「妳就等著吃大便！」
- 川普寶貝秀髮 長期吃生髮藥
- 26歲寫真偶像淪男星炮友 不甘接連被甩竟上吊
- 北聯幫老大 驚傳猝死家中
- 「快樂的吃」 邱議瑩分享抗癌心法
- 新國安顧問 罵完伊朗轟歐巴馬
- 朴子大橋驚見男浮屍 身分待查
- NBA》騎士補強仍鎖定威廉斯 小牛表態願交易
- 新年吉兆！ 罕見翠鳥現蹤北港巿區
- 北投暗夜火警不斷 疑犯是毀損慣犯
- 華視新春團拜 財神到討吉利
- 3童拾「機」不昧 廟街叫喊找失主
- NBA》聯盟史上首人！神樣柯瑞再寫三分球新頁
- NBA》老鷹逆轉火箭對戰7連勝 小哈達威搶魔獸風采
- NBA》天兵麥基惡作劇 送隊友無厘頭大禮 （影音）
- 安海瑟薇復出IG 槓上川普禁令
- 昇陽光1月營收下滑 達能成長
- 兩岸與國際》脫歐後，英國可望在亞太露鋒芒
- 老布莊開工 放1680台尺鞭炮
- 政院團拜 林奏延未出席引發揣測
- 台灣之「光」！發現化石膠原蛋白 恐龍演化可揭秘
- 愛台老榮民 600萬捐國庫
- 年金試算器欺騙在職教師？全教產批政府混淆視聽
- 「大王」2月出任務 讓各國球探記住他！
- 國二生過年間求助警察抓鬼 真相竟是...
- 綠營人士證實林聰賢將接勞動部 幕僚︰沒接到訊息
- 台將僅存詹家姊妹力拚4強 今日賽事預告與轉播
- 漸進脫歐 英白皮書公布12項談判目標
- 刮刮樂熱賣！台彩再推2款 總獎金逾17億元
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Uber suspends ride-hailing services
- NBA》休士頓市長接見姚明 把2月2日定為「姚明日」
- 中國吸金大片 台星直接點名罵難看
- 北投疑有連續縱火案 消防隊員疲於奔命
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：南非執政黨批市長訪台 反對黨嗆：你們曾收台3億金援！
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分