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公益變賣票 中國樂團遭美集體拒簽！

中國由37人組成的民族樂團，原先預定於洛杉磯演出。（圖取自溫哥華港灣）

2017-02-03  12:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國傳出有民族樂團以公益名義赴美表演，卻被美方發現賣票，遭集體拒發簽證。

《溫哥華港灣》報導，中國由37人組成的民族樂團，原先預定於洛杉磯演出，受到當地中國人期待，但卻遭到美方拒發簽證。報導指出美方拒簽原因有二：第一、原定的公益演出被發現「賣票」。第二、原先說好只有西雅圖一場，後來又增加洛杉磯、舊金山等城市，簽證官認為前後說法不一，所以拒簽。

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