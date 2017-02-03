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金正恩解職身邊紅人 傳多名高官遭處決

北韓領導人金正恩。（法新社）

2017-02-03  11:37

〔即時新聞／綜合報導〕北韓政壇傳出重大事件，有多名保衛省高官遭到金正恩處決，保衛省保衛相金元弘遭到免職。

《韓聯社》報導，韓國統一部表示，金元弘遭北韓勞動黨組織指導部調查後，從大將降級為少將，實質上被免職。韓國統一部分析，表面上金元弘是因為踐踏人權、越權專斷、貪婪腐敗被免職，但身為金正恩身邊支撐恐怖政治的紅人，金元弘被免職將造成北韓社會的不確定性。

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