| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

伊朗射飛彈報復美國 川普：不排除採取軍事行動

2017-02-03  12:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普的移民禁令，引發伊朗政府不滿，成功試射1枚中程彈道飛彈挑釁，白宮也對伊朗提出警告。川普今證實，伊朗因成功試射飛彈已被列入「觀察名單」，但是否採取軍事行動，則「不排除任何選項」。

綜合媒體報導，川普上月27日簽署7個穆斯林國家的移民禁令，伊朗表示將「禁止美國人入境」，隔日甚至直接從德黑蘭東部的瑟姆南附近，射出中程彈道飛彈，美國也以此舉違反聯合國安理會第2231號決議，提出正式警告，伊朗外交部反嗆「這是挑釁」。川普今表示，不排除任何選項，回應伊朗的飛彈測試，稍早他在推特上發文指出，目前已將伊朗「正式列入觀察」。

廣告
  • 川普今表示，對於日前伊朗試射飛彈一事，已列入觀察名單，且不排除採取軍事行動。（美聯社）

    川普今表示，對於日前伊朗試射飛彈一事，已列入觀察名單，且不排除採取軍事行動。（美聯社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 伊朗 川普 觀察 飛彈
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
香菇肉羹湯
古早味炸醬
蘋果洋蔥燴雞肉
有機蔬果不用洗？
轉寄

標題：伊朗射飛彈報復美國 川普：不排除採取軍事行動


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月3日‧星期五‧丁酉年正月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.