伊朗射飛彈報復美國 川普：不排除採取軍事行動

2017-02-03 12:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普的移民禁令，引發伊朗政府不滿，成功試射1枚中程彈道飛彈挑釁，白宮也對伊朗提出警告。川普今證實，伊朗因成功試射飛彈已被列入「觀察名單」，但是否採取軍事行動，則「不排除任何選項」。

綜合媒體報導，川普上月27日簽署7個穆斯林國家的移民禁令，伊朗表示將「禁止美國人入境」，隔日甚至直接從德黑蘭東部的瑟姆南附近，射出中程彈道飛彈，美國也以此舉違反聯合國安理會第2231號決議，提出正式警告，伊朗外交部反嗆「這是挑釁」。川普今表示，不排除任何選項，回應伊朗的飛彈測試，稍早他在推特上發文指出，目前已將伊朗「正式列入觀察」。