川普超萌小外孫女 唱中文歌拜年

2017-02-03 11:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普的長女伊凡卡（Ivanka Trump），由於有著亮麗外型備受矚目，而伊凡卡的女兒、川普的外孫女阿拉貝拉（Arabella）也同樣是鎂光燈追逐的焦點，因為她過去曾講著一口中文，萌翻許多網友，現在5歲左右的阿拉貝拉甚至開口唱中文歌拜年！

伊凡卡昨晚在Instagram上傳女兒唱歌的影片，只見阿拉貝拉一手玩著舞獅造型的玩具，一邊唱著「新年好呀～新年好呀～祝福大家新年好」，接著又唱「我們唱歌～我們跳舞～祝賀大家新年好」。

阿拉貝拉唱中文拜年的影片引起相當大的關注，許多網友盛讚她有著不錯的嗓音，也有華裔網友認為，阿拉貝拉的中文發音還算可以，希望她能繼續學習下去。

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