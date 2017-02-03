女與仿生陰莖做愛 狂呼「這會殺了我」！
2017-02-03 11:11
〔即時新聞／綜合報導〕隨著科技進步，許多身體器官可以透過仿生形式製成，包括陰莖。一名女性專欄作家與擁有仿生陰莖的男子做愛，結果她的感想是相當舒服，直呼「這會殺了我」。
綜合外媒報導，專欄作家拉多維琪（Anka Radovich）近日與一名39歲因糖尿病不舉、裝置仿生陰莖的男子做愛。拉多維琪描述仿生陰莖帶給她的絕妙感受：「一開始是癱軟，但慢慢的鼓起，接著變硬，最後讓她大呼『這會殺了我』」。
報導指出，仿生陰莖用人工控制勃起硬度，男子做愛前先擠壓幫浦，就能將液體注入陰莖。拉多維琪和該男子並沒有持續交往，但她說：「我期待見到80歲的他，還擁有著18歲的仿生陰莖」。
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