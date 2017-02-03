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79歲英國阿公好勇猛 聲稱曾與2084位女性上床

2017-02-03  10:42

〔即時新聞／綜合報導〕英國79歲阿公柯勒騰（Chris Culleton）聲稱，他至今已經和2084位女子上床，如果從他16歲就開始做愛算起，平均每年他要和33位女子「炒飯」，才能達到這樣的數字。

據《鏡報》報導，柯勒騰表示，自己年輕時是音樂人，所以會遇到許多女性，他自認為生性浪漫，並且每天晚上都和女子出去又晚歸，所以在居住地朗福德（Longford），柯勒騰有著一個響亮的綽號，那就是「朗福德情人」。

柯勒騰在1970年代曾有過一段婚姻，但沒多久就離婚了，讓他又可以到處去約會，不過他在77歲就放棄再與女性交往，休閒活動改成去釣魚，因為他覺得女人有點太麻煩。

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  • 英國一名79歲阿公柯勒騰（Chris Culleton），聲稱他至今已經和2084位女子上床。（圖擷自《鏡報》）

    英國一名79歲阿公柯勒騰（Chris Culleton），聲稱他至今已經和2084位女子上床。（圖擷自《鏡報》）

  • 柯勒騰曾有一段婚姻。（圖擷自《鏡報》）

    柯勒騰曾有一段婚姻。（圖擷自《鏡報》）

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