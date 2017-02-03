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職災求償5900萬日圓 核災後福島電廠工人罹癌

2017-02-03  11:34

〔即時新聞／綜合報導〕2011年因311日本大地震所引發的福島核災，至今已5年多，根據《BBC》報導，1名來自九州的焊接工，於2011年10月進入福島第1核電廠以及九州玄海核電廠工作，1年多後發現罹患白血病，因此向東京電力公司與九州電力公司求償5900萬日圓（約台幣1630萬元）作為職災賠償。

2011年因地震與海嘯引發福島核災，災後賠償金額不斷上升，日本厚生勞動省於去年12月估計賠償費，將上看21.5兆日圓（約台幣6兆元）。

昨日更傳出有一名42歲的焊接工人向東京電力公司求償，雖然這名工人累積的核輻射劑量為19.78毫西弗，遠低於官方標準，但日本衛生部的調查小組在2015年10月裁定，該名工人的白血病屬職業傷害，有權索賠。

該名工人表示，因想協助重建而進入事故現場工作，卻沒想到東京電力公司與九州電力公司如此糟蹋他的性命，因此提告索賠5900萬日圓（約台幣1630萬元）。

東京電力公司與九州電力公司因質疑核輻射劑量與白血病的關聯，目前雙雙請求法院撤銷此案。

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  • 因參與福島核災後重建電廠而罹患血癌的42歲工人，以受到職業傷害的理由，向東京電力公司與九州電力公司索賠5900萬日圓（約台幣1630萬元）。（資料照，美聯社）

    因參與福島核災後重建電廠而罹患血癌的42歲工人，以受到職業傷害的理由，向東京電力公司與九州電力公司索賠5900萬日圓（約台幣1630萬元）。（資料照，美聯社）

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