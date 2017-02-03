追隨川普？ 科威特將禁5穆斯林國人民入境

2017-02-03 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上月27日簽署行政命令，禁止7個以伊斯蘭教人口為主國家的人民入境美國，引起了強烈質疑川普反穆斯林的聲浪。不過，科威特卻選擇用行動力挺川普，將跟進川普的移民禁令，禁止敘利亞、伊拉克、伊朗、巴基斯坦及阿富汗等國籍的人民入境。

外媒報導，科威特將禁止這5個國家的簽證核發，並且指出這項禁令是基於該國「局勢不穩定」，禁令將持續到這些國家的安全狀況得到改善為止。事實上，科威特在2011年時，便率先禁止敘利亞人民入境，近年來更制定了一些外國人適用的法律，讓科威特被評為對外籍人士最不友善的國家之一。