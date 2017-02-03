反制川普禁令 伊朗將停用美元

伊朗反制美國總統川普的移民禁令，宣布將在3月停用美元。（路透）

2017-02-03 09:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普簽署移民禁令，限制伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞、葉門等7國移民入境，此舉引發伊朗的強烈反彈，除了要以牙還牙禁止美國人入境之外，還宣布會停用美元。

據《獨立報》報導，伊朗中央銀行總裁塞夫（Valiollah Seif）表示，該國3月開始就不會再使用美元，將選擇其他國家的貨幣來進行財務和外匯的操作。

目前並不知道伊朗中央銀行會採用哪種外國貨幣，歐元或者中國、俄羅斯、土耳其、伊拉克等國家都有可能。