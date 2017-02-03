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巴西前第一夫人腦死捐器官 享年66歲

2017-02-03  09:42

〔即時新聞／綜合報導〕巴西前第一夫人於上月24日因腦溢血而緊急送醫，院方於昨日宣布腦死，享年66歲，並在家屬同意下進行器官捐贈相關程序，而國會眾議院也為此默哀1分鐘。

綜合媒體報導，巴西前總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）的妻子瑪麗莎（Marisa Leticia Lula da Silva）於元月24日因嚴重腦出血而緊急送往敘利亞黎巴嫩醫院，原本病情好轉，醫療小組甚至在31日停止對瑪麗莎注射強效鎮靜止痛劑和安眠劑。

沒想到卻在2/1下午病情惡化，出現腦浮腫現象和瞳孔放大的腦缺血徵狀，而院方並於昨日表示，已判定腦部無血液循環，且在聲明中表示，享年66歲的瑪麗莎家人已簽署器官捐贈同意書，並已展開捐贈程序。

魯拉也在臉書上發文表示，感謝社會各界過去10天的支持與關懷，並已準備瑪麗莎的捐贈器官程序。

而位於首都巴西利亞（Brasilia）的國會眾議院也為此默哀1分鐘。

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  • 巴西前第一夫人瑪麗莎因腦出血，於昨日辭世。（資料照，法新社）

    巴西前第一夫人瑪麗莎因腦出血，於昨日辭世。（資料照，法新社）

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