祈禱會大展毒舌 川普再酸阿諾史瓦辛格
2017-02-03 03:12
〔中央社〕美國總統川普今天參加年度祈禱早餐會時脫稿演出，大酸「魔鬼終結者」阿諾史瓦辛格接替他主持的電視節目收視率欠佳，呼籲大家為阿諾祈禱。阿諾犀利反擊，建議兩人交換工作。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，這是川普（Donald Trump）首度參加這項政治與宗教集會，與會的2000多人包括國會議員、宗教領袖和外國貴賓。他大酸接棒主持他招牌節目「誰是接班人」（The Apprentice）的阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）。
川普大展毒舌說：「他們請來大牌影星阿諾史瓦辛格接替我的位置，如今我們知道結果如何了：收視率一路下滑。根本是場災難。」
他又說：「我要為阿諾祈禱，我們為收視率祈禱，好嗎？」
川普去年放下節目主持棒，投入看似勝算不大的總統選戰，阿諾史瓦辛格接下國家廣播公司電視網（NBC）這個節目。不過，川普仍保留執行製作人的身分。
這不是川普首次把砲口朝向主演「魔鬼終結者」（The Terminator）系列電影走紅的阿諾史瓦辛格。他在上個月宣誓就任美國第45位總統之前幾周，就曾在推特嘲笑阿諾史瓦辛格毀了節目收視率。
曾任加州州長的阿諾與川普同屬共和黨，但不願支持川普競選總統。川普認為他暗挺民主黨候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）
阿諾史瓦辛格今天以簡短影片聲明反擊川普說：「我有個好主意。我們何不交換工作？由你來主持電視節目，因為你是拉抬收視率的專家。我則去做你的工作，如此一來大家也終於可以再次安穩的睡覺。」
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