川普揚言派兵墨西哥緝毒 白宮官員證實
2017-02-03 00:46
〔中央社〕一名白宮官員證實，美國總統川普在電話中告訴墨西哥總統潘尼亞尼托，如果墨西哥軍隊處理不了販毒集團問題，他可能派遣美國部隊對付「那裡的壞蛋」。
美聯社報導，這名不願具名的官員表示，川普是在製造「輕鬆愉快的」氣氛下說了這些話，指的是兩國在打擊販毒集團方面的合作。
美聯社昨天率先報導，川普告訴潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto），由於墨國士兵執行不力，他可能會派遣美軍處理販毒集團問題。墨西哥和美國政府昨天對此都強烈否認。
墨西哥記者艾斯特維茲（Dolia Estevez）引述美墨「祕密」消息人士透露，川普在上月27日和潘尼亞尼托長達一小時的通話中，曾經這樣揚言。
根據proyectopuente.com.mx.網站報導，川普告訴潘尼亞尼托「或許」他應該派遣美國軍隊打擊販毒集團，因為「墨西哥士兵執行不力」。
不過，墨西哥和白宮官員強烈否認這項報導。
潘尼亞尼托發言人桑傑士（Eduardo Sanchez）告訴法新社：「這是誇大不實的謊言。」
白宮也向法新社否認川普揚言派軍隊到墨西哥。
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