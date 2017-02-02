官員踩學生搭建「人肉橋樑」 被罵翻

孟加拉官員踩著學生組成的人肉橋樑，引發爭議。（圖擷取自bdnews24）

2017-02-02 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕孟加拉一名剛選上市長的官員竟踩上由學生組成的「人肉橋樑」，他更在上面行走、擺姿勢供在場人員拍照，學生的家長得知後相當不滿，孟加拉當局也將對此事展開調查。

《bdnews24》報導，孟加拉昌德浦地區（Chandpur）有群學生被迫組成人肉橋樑，讓官員走到上面，相關照片、影音被上傳到網路後，引發批評，其中一名學生的家長更是氣炸，直接對該名官員、校方人員等人提告。

該名官員後來出面道歉，而孟加拉當局則承諾會展開調查，已在昨（1）日組成了該案的委員會。

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