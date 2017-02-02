美改革邊境稅重創零售業 各界龍頭聯手抗川普

美國零售業聯合抵制邊境調整稅計畫。（彭博）

2017-02-02 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國零售龍頭沃爾瑪（Wal-Mart）、達吉特（Target）等超過100家零售商及重要產業因不滿共和黨所提出的一項進口稅提案將重創零售公司，集結組成「美國人支持平價產品」活動（Americans for Affordable Products，簡稱AAP）對抗該項進口稅提案。

綜合外媒報導，國會議員仍與總統川普商討邊境調整稅計畫，欲將企業稅從35%大幅砍降至20%，藉此鼓勵外移企業回國，但反對者指出此項計畫恐導致企業裁員。若是這項調稅提案通過，將成為美國30年來最大的企業改革。

雖調稅計畫尚未定案，但美國全國零售聯盟（NRF），美國國際汽車經銷商協會（AIADA）、全國食品雜貨協會（NGA）等聯手組成「美國人支持平價產品」聯盟，其中包含知名大廠Nike、百思買（Best Buy）、LVMH集團及達樂（Dollar General）等等，將堅持以行動讓消費者及國會議員理解，所謂的邊境調整稅，將會導致幾乎所有生活日用品飆漲20%，並導致企業裁員。