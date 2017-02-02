美改革邊境稅重創零售業 各界龍頭聯手抗川普
2017-02-02 22:25
美國零售業聯合抵制邊境調整稅計畫。（彭博）
〔即時新聞／綜合報導〕美國零售龍頭沃爾瑪（Wal-Mart）、達吉特（Target）等超過100家零售商及重要產業因不滿共和黨所提出的一項進口稅提案將重創零售公司，集結組成「美國人支持平價產品」活動（Americans for Affordable Products，簡稱AAP）對抗該項進口稅提案。
綜合外媒報導，國會議員仍與總統川普商討邊境調整稅計畫，欲將企業稅從35%大幅砍降至20%，藉此鼓勵外移企業回國，但反對者指出此項計畫恐導致企業裁員。若是這項調稅提案通過，將成為美國30年來最大的企業改革。
雖調稅計畫尚未定案，但美國全國零售聯盟（NRF），美國國際汽車經銷商協會（AIADA）、全國食品雜貨協會（NGA）等聯手組成「美國人支持平價產品」聯盟，其中包含知名大廠Nike、百思買（Best Buy）、LVMH集團及達樂（Dollar General）等等，將堅持以行動讓消費者及國會議員理解，所謂的邊境調整稅，將會導致幾乎所有生活日用品飆漲20%，並導致企業裁員。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 台日合作 日學者：可擋中國海洋霸權
- 墨總統拒付築牆費 川普嗆：那就別來了
- 移民禁令惹火伊朗總統 諷川普狀況外「政治菜鳥」
- 祈禱會大展毒舌 川普再酸阿諾史瓦辛格
- 《中英對照讀新聞》Hoping for unity, Kent State basketball puts a new spin on the national anthem 期許團結，肯特州大籃球隊重新定義唱國歌儀式
網友回應
熱門新聞
- 賀歲國片票房慘跌 破億無望-豬式幽默失靈 52赫茲首戰排名居次
- 夫馬上風亡 妻才知他偷吃10幾年
- （影音）阿妹自拍一個手滑 首度同框男友放閃啦
- 邀歐巴馬訪台？ 外交部積極研議
- 路竹走春發紅包 菊姐訪王金平
- 東西兩大老牌咖啡店 進駐新光三越
- 好友反目亂刀砍 只因一桌麻將
- 回台過年遭酸回來幹嘛 李妍憬怒嗆：我國籍在台灣
- 隋棠新春報喜 曬女兒拜晚年
- 興農八壯士重生 林其緯：這是好事
- 你以為沒中的彩券 卻可以讓他賺進數十萬？！
- 台商春節聯誼 將淡化政治味
- 反川普移民禁令 庫克擬訴諸法律
- 都曾待工地謀生 鼓鼓認親李英宏
- 兒子有樣學樣問這句 陳仙梅逛夜市當場傻眼
- ◎健康小叮嚀
- 開工送愛 企業捐「百萬大紅包」
- 謝沛恩過年吃不胖 苗條催票
- Wali放天燈 闖關拿好禮
- 鄭秀文護劉德華 探病1小時快閃
- 《社論》台灣需要放手一搏
- 大腿拉傷難對付 復發率高達33%
- Uber違法 最快今勒令歇業
- 愛河交管 高雄燈會遇返工人車
- 智崴BROGENT模擬飛行器 全球樂園最酷遊戲
- 20年申訴無效！昔國軍中校淪街友
- 今早晚偏涼 明回暖直逼27度
- 背人肉點滴架 女消防員抱病執勤
- NBA》川普移民禁令 小牛老闆痛批「偽善」
- 《健康充電站》大腸癌醫學講座
- 一家5口終極縱走 困高山待援
- 柯瑞預告今復出 黃蜂難佔便宜
- 自由廣場》同婚法案超前立法 後患無窮
- 經典賽扛王牌 郭俊麟：沒壓力
- 女童突衝上馬路 被救護車撞傷
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Uber suspends ride-hailing services
- 沒搞懂高乘載 警逼小黃下國道
- 自由廣場》從藍綠重建日本神社談起
- 張凱貞「睡著了」 雙打首輪掰
- 瀕絕露脊鼠海豚 石門擱淺死亡
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：美改革邊境稅重創零售業 各界龍頭聯手抗川普
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分