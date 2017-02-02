諾貝爾和平獎提名出爐 美國總統川普也入列！
2017-02-02 21:35
〔即時新聞／綜合報導〕2016年諾貝爾和平獎提名1日截止，今年的熱門候選人包括曾淪為恐怖組織伊斯蘭國（IS）性奴的伊拉克雅茲迪族（Yazidi）少女穆拉德、羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）、德國總理梅克爾（Angela Merkel）、俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），而名單中卻驚見近日因接連簽暑修築美墨邊境圍牆及禁穆令備受爭議的美國總統川普（Donald Trump）。
挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）是一年一度諾貝爾和平獎的評定機構，由5人所組成的評鑑小組，每年都會收到上百名個人或團體的推薦提名，挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）預計在16日召開首次會議。
美國總統川普近來因簽暑修築美墨邊境圍牆及禁止來自伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞與葉門人民入境美國，引起世界各國強烈抗議；但據傳以色列將提名他角逐諾貝爾和平獎。
而同樣獲選角逐諾貝爾和平獎的還有遭恐怖組織伊斯蘭國（IS）綁架淪為性奴隸的伊拉克雅茲迪族少女穆拉德；去年12月赴聯合國安全理事會慟訴受虐慘痛經驗，讓聯合國代表為之鼻酸，據傳挪威國會議員李斯巴肯（Audun Lysbakken）也已提名穆拉德角逐諾貝爾和平獎。
此外，據傳法國智庫政治及外交事務中心（CPFA）則提名俄羅斯總統蒲亭角逐和平獎。去年大熱門敘利亞志工團隊白盔（White Helmets）、遭沙烏地阿拉伯囚禁的部落客巴達威（Raif Badawi）等，也都被提名角逐諾貝爾和平獎。
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