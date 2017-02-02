中國假車禍超狂 警車也成目標

中國雲南有男子對警車製造假車禍。（圖擷取自微博）

2017-02-02 21:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京方言「碰瓷」原指騙徒故意讓他人摔壞假貨，之後再要求以高價真品或高額金錢賠償的詐財行為，近年來衍生為假車禍等詐財行為，但中國網路上最近有消息，指出有名老人竟跑去警車前製造假車禍，讓警方相當無奈。

綜合中國媒體報導，這名老人在雲南曲靖交警門口製造假車禍，他鎖定了一輛停著的警車後，直接就躺下去，讓警車根本不能移動，老人對警員一開口就是2萬人民幣（約92000元新台幣），警員也無法和老人溝通，雙方僵持許久。

事件引發眾多民眾圍觀，還有人拍了下來，最後老人被路過的鄰居看到，鄰居叫老人別再搞碰瓷了，老人便起身離開現場，事件才告一段落。

男子距離警車很近，讓警車根本無法移動，引起許多民眾圍觀。（圖擷取自微博）