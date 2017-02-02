移民禁令惹火伊朗總統 諷川普狀況外「政治菜鳥」
2017-02-02 21:10
〔即時新聞／綜合報導〕伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）昨（1）日在德黑蘭一場會議中，針對移民政策諷川普是個「政治菜鳥」，必須花費美國很多的資源及時間來學習「世界上到底發生了什麼事」。
綜合外媒報導，美國總統川普所頒布的移民新禁令，禁止伊朗及其他6個穆斯林國家公民入境，為期3個月，讓各界譁然，受到波及的國家領導人則是大感不滿。伊朗總統哈尼在德黑蘭會議中表示，伊朗將會採取法律政策及政治手段做為回應方式。
哈尼指出，先前美國一直喊話對抗伊朗政府但支持伊朗的人民，但在川普這個特殊的角色上台後，他不比以往政治人物的「偽善」，他的所作所為代表著美國真正的中心思想。
先前他也曾批評川普的美墨邊界築牆一事，說：「我們今日生活在一個相互交流的世界，不是用牆分離兩個國家的時候」，同時指出川普的決策無疑是在重傷美國。
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