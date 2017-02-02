美研究：女性睡得愈好 床上愈「性福」

根據美國最新研究，睡眠品質較佳的女性，在性生活上通常也會有較高的滿意度。（法新社）

2017-02-02 16:56

〔編譯陳正健／綜合報導〕睡眠與性生活息息相關。根據美國知名醫療機構梅約診所（Mayo Clinic）的最新研究，睡眠品質較佳的女性，在性生活上通常也會有較高的滿意度。

梅約診所針對近100,000名停經後女性進行研究，其年齡介於50至79歲之間，其中有56%對目前的性生活感到非常滿意，有52%去年曾與伴侶有魚水之歡。

研究發現，專家建議的睡眠時間是7至8個小時，但睡眠少於這個標準的女性，不僅性愛次數較少，性生活滿意度亦較低。

另外，研究也顯示，在失眠篩檢得分較高的女性，性生活滿意度也較為低落，僅管她們的性生活次數符合一般標準。

研究作者克琳（Juliana Kling）指出，許多研究聚焦失眠如何影響白日疲勞和專注力，她懷疑性功能也同樣受到影響。

克琳解釋說，為睡眠問題所擾的女性，總是太過疲勞而無法享受性愛。停經期和停經後的女性，通常比較有睡眠和性功能困擾。

本研究刊登於《更年期》（Menopause）醫學期刊。