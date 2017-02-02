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川普髮型內幕 醫生：吃藥促髮生長

2017-02-02  15:55

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國總統川普的怪異髮型經常成為焦點，據傳他非常重視頭髮。根據《紐約時報》報導，川普的私人醫生最近受訪時透露，川普其實是靠吃藥來刺激頭髮生長。

川普的長期私人醫生伯恩斯坦（Harold Bornstein）告訴《紐時》，川普服用少量的知名生髮藥物柔沛（finasteride）。此藥原本用於治療攝護腺肥大。

另外，伯恩斯坦也表示，他自己也服用柔沛，以便維持他的及肩長髮。他與川普兩人都因此保有自己的頭髮。

伯恩斯坦還說，川普也服用抗生素以對抗酒糟鼻（rosacea），抗膽固醇藥物「斯達汀」（statin）以及阿斯匹靈則用以降低心臟病風險。

對此，白宮不予置評。伯恩斯坦日前也受邀參加川普的就職大典，但至於川普是否繼續聘請他為私人醫生，至今仍不清楚。

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  • 川普的私人醫生最近受訪時透露，川普其實是靠吃藥來刺激頭髮生長。（美聯社）

    川普的私人醫生最近受訪時透露，川普其實是靠吃藥來刺激頭髮生長。（美聯社）

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