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手機變金牌 東京奧運獎牌材料將來自廢棄3C家電

東京奧運及帕運組織委員會指出，從今年4月啟動「金屬回收再利用」，呼籲日本全民提供廢棄手機或是小型家電，藉以製作奧運及帕運期間所需要的5000個獎牌。圖左為委員會主席森喜朗。（路透）

2017-02-02  16:08

〔即時新聞／綜合報導〕2020東京奧運及帕運組織委員會昨日在日本東京都舉辦理事會，並表示將從今年4月啟動「金屬回收再利用」，呼籲日本全國民眾提供廢棄手機或是小型家電，為的就是要製作奧運及帕運期間所需要的5000個獎牌。

根據日本《共同社》報導，東京奧運及帕運組織委員會指出，2016里約奧運也使用了被稱為「城市礦山」的再生金屬來製作獎牌，不過呼籲主辦國民眾提供廢棄家電及手機，則是屬於首次嘗試，而此計畫的定位是做為回收再利用的典範，讓它成為奧運賽事結束後可以留下的「遺產」。

電信公司NTT DOCOMO（都科摩）以及日本環境衛生中心被選為計畫合作夥伴，近期將公布回收辦法，預計於2018年春季開始製作獎牌。據組織委員會透露，所需的金、銀、銅牌總數約有5000個，估計重量為2噸，考慮到製作工序上的耗損，金屬總需求量為8噸，若金屬要全部從手機中取得，估計要收集數百萬支手機。

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