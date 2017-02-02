打造美墨長城 美國土安全部長：應兩年內完成

美國土安全部長凱利表示，他希望美墨長城能在兩年內完工。（法新社）

2017-02-02 15:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普的移民政策飽受批評，除了對7個國家發布禁令外，更早先還簽署行政命令在美墨邊境築牆。美國土安全部長凱利（John Kelly）表示：「我希望在兩年內蓋好。」

凱利接受《FOX NEWS》專訪時談到，「這座牆會先蓋在最需要的地方，之後再一步步擴充，這是我的看法。」他強調，「我真心希望這座牆能在兩年內完工。」

凱利提到，只要談論到保護美國西南邊境的議題，都脫離不了實體障礙物的設置，但也得包含感測器之類的科技設備。面對諸多建設長城的困難，凱利坦言「我們正在尋求資金。」但他也說，「資金的問題相對來說會比較快解決

凱利也替川普所遭受到的批評緩頰：「我不認為美國社會習慣有人幫他們做決定，我也不認為美國社會習慣有人實現了在競選期間所做出的承諾。」