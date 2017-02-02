| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

北海道20多輛車連環追撞 全都是暴雪惹的禍

北海道今日下起暴雪，發生數起車禍事故。（圖擷自《NHK》）

2017-02-02  15:33

〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道在去年12月、今年1月時屢次降下暴雪，造成新千歲機場一度停擺，今日當地又驟然下起大雪，發生多起車禍，除了有20多輛車連環追撞之外，還有1處發生死亡車禍。

據《NHK》報導，在北海道苫小牧市的國道上，於今日上午6時30分發生大貨車與轎車撞擊的意外，造成轎車駕駛當場死亡，事發當時地面是凍結且濕滑的狀況，不過詳細原因還需進一步調查。

另外今日上午7時許，北海道南幌町國道上發生了20多輛車追撞的事故，幸好只有兩個人受傷送往醫院，不過因事故阻塞在該處的車輛已幾乎被白雪覆蓋，有路過的司機感嘆，在暴風雪面前什麼都是白的，而且什麼都看不到。

廣告
  • 北海道20多輛車因暴雪追撞，在該處的車輛都被白雪覆蓋。（圖擷自《NHK》）

    北海道20多輛車因暴雪追撞，在該處的車輛都被白雪覆蓋。（圖擷自《NHK》）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 下雪 北海道 暴雪 暴風雪
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式鮮味雜炊
蔬食什錦湯
焗烤千層餃子皮
苦瓜去苦回甘4招
轉寄

標題：北海道20多輛車連環追撞 全都是暴雪惹的禍


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月2日‧星期四‧丁酉年正月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.