北海道20多輛車連環追撞 全都是暴雪惹的禍

北海道今日下起暴雪，發生數起車禍事故。（圖擷自《NHK》）

2017-02-02 15:33

〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道在去年12月、今年1月時屢次降下暴雪，造成新千歲機場一度停擺，今日當地又驟然下起大雪，發生多起車禍，除了有20多輛車連環追撞之外，還有1處發生死亡車禍。

據《NHK》報導，在北海道苫小牧市的國道上，於今日上午6時30分發生大貨車與轎車撞擊的意外，造成轎車駕駛當場死亡，事發當時地面是凍結且濕滑的狀況，不過詳細原因還需進一步調查。

另外今日上午7時許，北海道南幌町國道上發生了20多輛車追撞的事故，幸好只有兩個人受傷送往醫院，不過因事故阻塞在該處的車輛已幾乎被白雪覆蓋，有路過的司機感嘆，在暴風雪面前什麼都是白的，而且什麼都看不到。