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菲律賓工廠爆炸延燒18小時 至少104傷10命危

菲律賓工廠爆炸，大火延燒18小時仍未撲滅，目前傳出有104人受傷，10人性命垂危。（美聯社）

2017-02-02  15:23

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓南部一間房屋技術工廠（House Technology）昨（1）日晚間發生大火，大火延燒超過18個小時，目前火勢雖獲控制，但已造成100多名員工受傷，10人命危，傳起火原因是由當時製造隔熱材料的機器過熱所誘發。

菲律賓馬尼拉南岸甲米地省（Cavite）一間房屋技術工廠失火，火勢延燒超過18個小時，雖已控制但仍未撲滅，火災導致工廠內104名員工受到輕重傷，其中包括3名日本人，其中有數位員工在這場意外中失蹤。目前共有40名員工在醫院接受治療，其中10人因破窗跳樓逃生、身體燒燙傷面積高達75%至90%，情況不甚樂觀。

該房屋技術工廠主要生產組合式房屋出口日本，當地警察指出，有員工在2樓聽到巨大爆炸聲，接著整棟樓斷電，引起大家恐慌，目前仍不知道是否會發現更多受難員工，據悉，這間工廠約有1萬5000名員工，火災當下有近1/3的員工都在裡面值班。

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