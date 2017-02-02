菲律賓工廠爆炸延燒18小時 至少104傷10命危
2017-02-02 15:23
菲律賓工廠爆炸，大火延燒18小時仍未撲滅，目前傳出有104人受傷，10人性命垂危。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓南部一間房屋技術工廠（House Technology）昨（1）日晚間發生大火，大火延燒超過18個小時，目前火勢雖獲控制，但已造成100多名員工受傷，10人命危，傳起火原因是由當時製造隔熱材料的機器過熱所誘發。
菲律賓馬尼拉南岸甲米地省（Cavite）一間房屋技術工廠失火，火勢延燒超過18個小時，雖已控制但仍未撲滅，火災導致工廠內104名員工受到輕重傷，其中包括3名日本人，其中有數位員工在這場意外中失蹤。目前共有40名員工在醫院接受治療，其中10人因破窗跳樓逃生、身體燒燙傷面積高達75%至90%，情況不甚樂觀。
該房屋技術工廠主要生產組合式房屋出口日本，當地警察指出，有員工在2樓聽到巨大爆炸聲，接著整棟樓斷電，引起大家恐慌，目前仍不知道是否會發現更多受難員工，據悉，這間工廠約有1萬5000名員工，火災當下有近1/3的員工都在裡面值班。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 美肉彈女主持電玩實況 搓奶玩鮑超淫蕩！
- 玻璃心碎了？中國刪掉的10大微博貼文 台灣佔3篇
- 真的是空城！這城市人口在春節跑走7成
- 臉書還沒退燒！Q4獲利多1倍 用戶數破18億
- 稀勢之里晉升／ 暌違19年 純日產橫綱登基
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 賀歲國片票房慘跌 破億無望-豬式幽默失靈 52赫茲首戰排名居次
- 網球》從0冠陪伴到89冠 費德爾感性談愛妻
- NBA》地位越來越穩 公牛不賣朗度了
- 中捷綠線首列電車 5日抵台12日遊街
- 真男人！男星寫情詩給老婆 床上還替她...
- 蘭潭發現一浮屍 疑為60歲男子
- 皮膚癢濫擦成藥 當心萎縮紋上身
- 聯發科展望不如預期 開盤重挫
- 自由廣場》從藍綠重建日本神社談起
- 經典賽》先發9人224轟… 美國恐怖打線搶先曝光
- 陳立宏挨刀抗癌滿2年 熬過化療拚復健
- 初六開工鬧祝融 北市餐廳竄火舌
- 竹市護城河「裝置藝術燈區」 民眾瘋打卡
- 金陽Out？郭書瑤喜曝「新交往的對象」 臉書高調曬愛
- 台鐵擬嚴懲罷工 賀陳旦：工作性質特殊
- 走過一例一休 郭芳煜：最差也不會像去年
- 台東糖廠轉型文創空間 懷舊與新創衝突美感
- 金雞迎紅盤 就怕黑天鵝來亂
- 群獅開工 省話阿福不見了
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Debate swirls over Kao’s proposal to redesign currency
- 美元看貶 台幣走升機率高
- 產工依法休假 台鐵企工：應非以懲處凌駕教導
- 揮別張翰約砲陰霾 林利霏「老公文」狂放閃
- 阿妹母親80大壽 席開66桌宴請台東族人
- 雞年匯市開紅盤 新台幣午盤狂飆逾2角
- 竹縣奇雞小提燈亮相 元宵節新埔藝文廣場兌換
- 台股雞年開紅收綠 收跌18點報9428點
- 陽明山重機火燒車 騎士屁股險穿洞
- 領紅包！勞退基金有賺錢 每人進帳4757元
- 黑天鵝盤旋 ＧＤＰ保二有得拚
- 備妥逾200億元銀彈 華南金吳當傑：三箭齊發力挺政府
- 命理專家浪子回頭 年少打麻將曾大輸20萬
- 沒搞懂高乘載 警逼小黃下國道
- 想要試乘機捷照過來！ 試營運懶人包一次搞懂
- 洩天機下場慘？ 命理師年捐50萬消災
- 屢遭點名撤換 郭芳煜：會努力到最後一天
- 女嬰窒息救不回 母傷心哭倒
- 《謠言終結站》避孕藥可緩解經痛？ 用藥不慎恐致命
- 天后阿妹為母慶80大壽 周董小S同賀
- 台商春節聯誼 將淡化政治味
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：菲律賓工廠爆炸延燒18小時 至少104傷10命危
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分