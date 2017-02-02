滿足中國黑市需求？ 世界最小海豚恐面臨絕種命運

小頭鼠海豚全球僅剩約30隻。（擷取自綠色和平組織）

2017-02-02 15:50

〔即時新聞／綜合報導〕棲息墨西哥加利福利亞灣擁有世界最小海豚稱號的「小頭鼠海豚」瀕臨滅絕邊緣！當地漁民為了捕撈與小頭鼠海豚擁有相同棲息環境，在中國黑市非常受歡迎的「石首魚」而非法使用流刺網在當地海域不佳選擇的殺害，儘管當局採取保育措施並加強執法，但科學家仍警告，除非有效執法全面禁用流刺網，否則按照目前衰減率計算，小頭鼠海豚可能將在2022年滅絶。

小頭鼠海豚國際保護委員會成員對美國科學雜誌表示，小頭鼠海豚遭遇困境的原因並非直接的獵捕，而是受到間接傷害！墨西哥加利福利亞灣北部的漁民為了石首魚，非法使用流刺網，導致大量小頭鼠海豚、海龜被當地漁民不加選擇地獵殺，造成生態浩劫。

據了解，與小頭鼠海豚擁有相同棲息地、同樣面臨絕種的石首魚，因曬乾的石首魚膘在大陸黑市價錢非常好，讓許多不肖漁民用流刺網捕捉，釀成小頭鼠海豚連帶遭到濫捕濫殺，而根據小頭鼠海豚國際保護委員會調查，1997年時小頭鼠海豚尚有567隻，但2012年和2014年時，其數量分別銳減到只剩下200隻和100隻。

2015年4月，墨西哥總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）下令部署海軍參與打擊非法捕撈活動，在加利福利亞灣設立為期2年的刺網捕魚禁區，共計查扣122艘小船、77人、600具流刺網及20輛車，甚至更同意補償約9.8億新台幣，說服漁民不再使用流刺網，但卻成效不彰，墨西哥海軍至今仍能查獲漁民非法使用流刺網捕撈。

小頭鼠海豚國際保護委員會表示，截至去年11月的調查，小頭鼠海豚的存活數量僅剩下約30頭，當局政府若是無法完全遏止漁民非法使用流刺網濫捕濫殺的歪風，按照目前衰減率計算，小頭鼠海豚恐怕將在2022年滅絕。

小頭鼠海豚又被稱為加利福利亞灣鼠海豚，成年小頭鼠海豚長約1.5公尺，體重50公斤，牠是鼠海豚科中最小的成員。眼睛和嘴巴周圍的明顯深色斑塊是牠最大的特色，更被稱為「海中的熊貓」