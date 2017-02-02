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不捨！心碎父母帶女兒遺體生活16天

2017-02-02  15:52

〔即時新聞／綜合報導〕英國一對夫妻的新生女兒因為染色體異常，只活不到一個月就過世，不過這對夫妻仍帶著死去的女兒渡過16天的家庭生活，而一家出遊的系列照片讓網友們看了心碎。

綜合外媒報導，英國里茲（Leeds）一對夫妻（Charlotte和Attila）在去年9月到醫院為腹中的嬰兒進行檢查，結果發現女兒艾芙林（Evlyn）的染色體異常（chromosome abnormality）。媽媽雖然在去年12月13日順利生下艾芙林，但艾芙林大腦卻沒有發育完整、主動脈也太過狹窄，她在今年1月10日就過世了。

在艾芙林過世後，這對夫妻沒有立刻將她下葬，反而帶著死去的嬰兒屍體到處遊玩，一起渡過女兒原本應該享有的家庭生活。這對夫妻在帶著女兒渡過16天的家庭生活後，才為女兒舉辦葬禮。

許多網友看到艾芙林一家人的照片後都相當難過，有人直言，「他們的遭遇真是令人心碎。」、「這個逝去的生命真可憐。」

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  • 英國一對夫妻的新生女兒因為染色異常，只活不到一個月就過世。（圖擷自《太陽報》）

    英國一對夫妻的新生女兒因為染色異常，只活不到一個月就過世。（圖擷自《太陽報》）

  • 夫妻仍帶著女兒的遺體渡過了16天的家庭生活。（圖擷自《太陽報》）

    夫妻仍帶著女兒的遺體渡過了16天的家庭生活。（圖擷自《太陽報》）

  • 媽媽夏綠特和女兒艾芙林。（圖擷自《太陽報》）

    媽媽夏綠特和女兒艾芙林。（圖擷自《太陽報》）

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